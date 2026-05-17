Prima della cerimonia ufficiale, il tennista italiano si presenta davanti al presidente della Repubblica, mostrando un atteggiamento rilassato e senza filtri. Durante l'incontro, Sinner ha espresso di sentirsi spesso coinvolto in situazioni scomode, commentando con sincerità il suo stato d’animo. La scena si svolge in modo naturale, con il sportivo che si mostra a suo agio nel condividere pensieri personali in un contesto istituzionale. La conversazione prosegue con scambi di battute e sorrisi, prima dell’inizio della celebrazione ufficiale.

Il momento più spontaneo della serata arriva ancora prima della celebrazione. Jannik Sinner prende il microfono davanti al Centrale in festa, guarda verso il Presidente della Repubblica e lascia uscire una frase che fotografa perfettamente il suo modo di stare dentro la grandezza senza mai sentirsi completamente a suo agio. “Sono sempre molto emozionato quando c’è il signor Mattarella, però riesco sempre a mettermi in situazioni spiacevoli”. Il pubblico ride, lui sorride appena, quasi imbarazzato. Ed è proprio quella naturalezza a rendere il momento speciale. Perché nella notte che riporta un italiano a vincere gli Internazionali d’Italia dopo mezzo secolo, Sinner continua a sembrare distante dall’idea del campione costruito e perfetto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sinner emozionato davanti a Mattarella: “Mi metto sempre in situazioni spiacevoli”

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