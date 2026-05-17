Si scontra con un'auto Alessio Alberelli muore in moto a 29 anni | è la quarta vittima della strada a Latina in 24 ore

Un giovane di 29 anni ha perso la vita in un incidente stradale nel territorio di Latina, schiantandosi contro un'auto mentre era in sella alla sua moto. La collisione si è verificata nelle ultime ore e rappresenta la quarta vittima in 24 ore nella stessa provincia. La dinamica dell'incidente non è ancora del tutto chiarita, ma i soccorsi intervenuti sul posto hanno constatato il decesso del motociclista. La notizia si aggiunge a una serie di incidenti avvenuti nel breve arco di tempo.

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