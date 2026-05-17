Showdown | Luciano Florio è il nuovo campione d’Italia a Lignano

A Lignano si è svolto il campionato italiano di nuoto, dove Luciano Florio ha conquistato il titolo. L'atleta ha affrontato una competizione con alcuni dei migliori specialisti nazionali, riuscendo a superare le prove più impegnative del torneo. Durante la gara, Florio ha dovuto superare diverse sfide fisiche, mantenendo un ritmo elevato fino alle ultime vasche. La vittoria è arrivata al termine di una prestazione intensa, che ha permesso all’atleta di salire sul gradino più alto del podio.

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