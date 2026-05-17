Sgarbi torna al Salone del Libro | L' arte è libertà davanti ai conflitti

Vittorio Sgarbi torna al Salone del Libro di Torino, dove ha espresso il suo pensiero sull’arte, definendola come una forma di libertà che si manifesta di fronte ai conflitti. La sua presenza non è nuova, ma ogni sua partecipazione suscita attenzione. In questa occasione, ha commentato il ruolo dell’arte come strumento di espressione e di confronto, sottolineando il valore di confrontarsi con temi complessi attraverso le opere. La sua presenza ha attirato un pubblico interessato alle sue riflessioni e alle sue dichiarazioni.

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Il ritorno di Vittorio Sgarbi al Salone del Libro di Torino ha il sapore delle occasioni speciali. Nella Sala 500 del Lingotto il pubblico lo accoglie con un lungo applauso, in piedi, quasi un riconoscimento collettivo al ruolo che il critico d'arte ha avuto nel raccontare e divulgare la cultura italiana negli ultimi decenni. Ad attenderlo c'è anche la direttrice Annalena Benini: "È una tradizione del Salone ospitare una sua lectio, siamo contenti di ascoltare le sue riflessioni profonde e ipnotiche", dice introducendo l'incontro. Sgarbi presenta insieme allo scrittore Paolo Di Paolo il volume 'Il cielo più vicino. La montagna nell'artè, pubblicato dalla casa editrice La nave di Teseo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sgarbi torna al Salone del Libro: "L'arte è libertà davanti ai conflitti" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il Sole 24 Ore torna al Salone del Libro di TorinoIl Gruppo Il Sole 24 ORE rinnova la sua presenza al Salone Internazionale del Libro di Torino e si prepara ad accogliere visitatori e visitatrici... Toscana protagonista al Salone del Libro di Torino: torna il treno dei lettoriFIRENZE – Forte e caratterizzata anche quest’anno la presenza della Regione e dell’editoria toscana alla 38esima edizione del Salone internazionale... Vittorio #Sgarbi torna al Salone del Libro a #Torino #SalTo x.com Sgarbi torna al Salone del Libro, 'l'arte è libertà davanti ai conflitti'(di Amalia Angotti) Il ritorno di Vittorio Sgarbi al Salone del Libro di Torino ha il sapore delle occasioni speciali. Nella Sala 500 del Lingotto il pubblico lo accoglie con un lungo applauso, in pie ... ansa.it Sgarbi al Salone: 'Bisogna dare la possibilità di osservare l'individualità' dell'artistaSgarbi al Salone del Libro: 'L'artista esprime sempre la sua individualità' parlando della Biennale di Venezia ... it.blastingnews.com