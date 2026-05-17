Settimana della bonifica il Ponte di Annibale al centro della manifestazione sportiva

Da casertanews.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la Settimana della bonifica 2026, si è svolta una manifestazione sportiva interregionale dedicata a canoa e kayak sulla traversa del Ponte di Annibale. Alla manifestazione hanno partecipato un consigliere regionale di Fratelli d’Italia e un deputato del medesimo partito, che hanno assistito alle competizioni e si sono incontrati con altri rappresentanti delle diverse regioni coinvolte. L’evento si inserisce nel calendario delle iniziative promosse per questa settimana, che coinvolge diverse attività e manifestazioni in diverse zone.

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Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vincenzo Santangelo con il deputato del suo partito Gimmi Cangiano alla manifestazione sportiva interregionale di Canoa e Kayak sulla traversa di Ponte Annibale che si inserisce nell’ambito delle manifestazioni per la Settimana della bonifica 2026. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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