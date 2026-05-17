Da ieri è in vigore l’obbligo di dotare i monopattini di casco durante l’uso, un’ordinanza che riguarda anche le flotte di veicoli a noleggio. Questi servizi, di proprietà di aziende private, continuano a operare con veicoli targati e disponibili in modo flessibile. Tuttavia, l’obbligo di casco rappresenta un problema pratico per molti utenti, che si trovano a dover adeguare il loro comportamento senza ancora una soluzione diffusa e facilmente accessibile.

Una flotta ‘libera’ e targata. Con l’obbligo entrato in vigore ieri, di dotare i monopattini elettrici del ‘targhino’, come prescrive la modifica al codice della strada, anche i gestori del servizio aperto agli utenti per l’utilizzo libero dei monopattini su territorio comunale, devono dotare i propri mezzi della targa. "Ed è quello che sta avvenendo – premette l’assessore ala mobilità Mattia Morolli -. Avevamo sollecitato per tempo le due aziende ad adeguarsi alle normative che sarebbero poi entrate in vigore – premette l’assessore -. Stiamo parlando di aziende strutturate che operano in tante altre località nel paese (Lime ha sede a Milano e Bit a Bussolengo, nel veronese ndr) e seguivano da tempo l’introduzione delle modifiche al code della strada in materia di monopattini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Servizi a noleggio regolari. Ma il casco è un problema

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