Serie D la Reggina non riesce a segnare e la Nissa vince i playoff del girone I

Nel campionato di Serie D, la Nissa ha conquistato la vittoria nei playoff del girone I. La finale contro la Reggina si è conclusa con un pareggio 0-0, disputata allo stadio “Marco Tomaselli”. La qualificazione è andata ai siciliani grazie alla miglior posizione in classifica ottenuta al termine della regular season. La partita ha visto entrambe le squadre impegnate senza riuscire a trovare la rete, determinando così il successo della Nissa per le classifiche finali.

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