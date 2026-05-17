Serie D la Reggina non riesce a segnare e la Nissa vince i playoff del girone I

Da reggiotoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel campionato di Serie D, la Nissa ha conquistato la vittoria nei playoff del girone I. La finale contro la Reggina si è conclusa con un pareggio 0-0, disputata allo stadio “Marco Tomaselli”. La qualificazione è andata ai siciliani grazie alla miglior posizione in classifica ottenuta al termine della regular season. La partita ha visto entrambe le squadre impegnate senza riuscire a trovare la rete, determinando così il successo della Nissa per le classifiche finali.

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La Nissa ha vinto i playoff del girone I del campionato di Serie D. La finale contro la Reggina, disputata allo stadio “Marco Tomaselli”, è terminata 0 a 0; decisiva, quindi, la migliore posizione in classifica dei siciliani al termine della regular season. Inizio gara tattico con le squadre che. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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