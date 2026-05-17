Serie B1 il Galatina perde il treno | il Triestino vince 5-1
Nel campionato di Serie B1, la squadra di Galatina ha subito una sconfitta per 5-1 contro il Triestino. L'infortunio di Novo ha inciso sul risultato finale, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sulla sua influenza diretta. Il punto per il Galatina è stato assicurato da un giocatore diverso da Novo, ma non sono stati indicati i nomi dei marcatori o dei protagonisti della partita. La gara si è conclusa con una vittoria netta per la squadra ospite.
? Punti chiave Come ha influito l'infortunio di Novo sul risultato finale?. Chi ha garantito l'unico punto per il Galatina?. Perché il capitano Marrocco ritiene il punteggio non rappresentativo?. Come cambierà la classifica Serie B1 dopo questo passo falso?.? In Breve Pampanin batte Cardinale, mentre Fuele vince il singolo per il Galatina.. L'infortunio di Novo durante il terzo set contro Jeran cambia l'inerzia.. Zvech e Morolli vincono il doppio al super tie-break finale.. Il capitano Marrocco punta sulla correzione tecnica dopo il passo falso.. Il Circolo Tennis G. Stasi di Galatina ha subito la sconfitta per 5-1 contro la capolista del campionato di Serie B1 maschile, il Tc Triestino, durante la quarta giornata disputata nel Salento. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Tennis, campionato di serie B1: il Tc Triestino frena la corsa del Ct Galatina
Leggi anche: Il Circolo Tennis Galatina riparte dalla linea verde: al via i campionati di B1 e D1
Antonio Torretti. . CAMPIONATO B1 Il capitano Marrocco chiede il sostegno della città per la sfida in vetta Seguici su www.radiogalatina.it #radiogalatina #galatina #notizie #salento - Facebook facebook
Tennis, campionato di serie B1: il Tc Triestino frena la corsa del Ct GalatinaI salentini cedono in casa per 5-1 contro la capolista, complice l’infortunio di Novo. Il capitano Marrocco: Niente alibi, ora testa bassa e lavorare ... lecceprima.it
Tennis Club Ancona: Dominio in Serie B1 e Sogno A2Dal poker di singolari in Puglia alla finalissima playoff per la A2. Il Tennis Club Ancona ha chiuso da protagonista la regular season di Serie B1 demolendo il Galatina 5-1 nell’ultima giornata e ... ilrestodelcarlino.it