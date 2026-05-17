Serie B1 il Galatina perde il treno | il Triestino vince 5-1

Nel campionato di Serie B1, la squadra di Galatina ha subito una sconfitta per 5-1 contro il Triestino. L'infortunio di Novo ha inciso sul risultato finale, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sulla sua influenza diretta. Il punto per il Galatina è stato assicurato da un giocatore diverso da Novo, ma non sono stati indicati i nomi dei marcatori o dei protagonisti della partita. La gara si è conclusa con una vittoria netta per la squadra ospite.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui