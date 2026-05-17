Serie A oggi Inter-Verona | orario probabili formazioni e dove vedere premiazione scudetto
Oggi, domenica 17 maggio, si gioca l'incontro tra l'Inter e il Verona nella penultima giornata di Serie A. La partita si svolge a San Siro, con orario di inizio ancora da comunicare. Si conosceranno le probabili formazioni e saranno ordinatamente predisposte le premiazioni per lo scudetto, che si terranno al termine dell'incontro. L'evento rappresenta una delle ultime sfide stagionali per entrambe le squadre prima della conclusione del campionato.
(Adnkronos) – L'Inter torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 17 maggio, i nerazzurri ospitano il Verona a San Siro nella penultima giornata di campionato. La squadra di Chivu, campione d'Italia, saluterà i suoi tifosi con le due coppe conquistate in stagione: quella dello scudetto, che verrà consegnata proprio oggi, e la coppa Italia,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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