Serie A oggi Inter-Verona | orario probabili formazioni e dove vedere premiazione scudetto

Da webmagazine24.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, domenica 17 maggio, si gioca l'incontro tra l'Inter e il Verona nella penultima giornata di Serie A. La partita si svolge a San Siro, con orario di inizio ancora da comunicare. Si conosceranno le probabili formazioni e saranno ordinatamente predisposte le premiazioni per lo scudetto, che si terranno al termine dell'incontro. L'evento rappresenta una delle ultime sfide stagionali per entrambe le squadre prima della conclusione del campionato.

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(Adnkronos) – L'Inter torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 17 maggio, i nerazzurri ospitano il Verona a San Siro nella penultima giornata di campionato. La squadra di Chivu, campione d'Italia, saluterà i suoi tifosi con le due coppe conquistate in stagione: quella dello scudetto, che verrà consegnata proprio oggi, e la coppa Italia,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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