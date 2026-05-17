Serie A oggi Inter-Verona | orario probabili formazioni e dove vedere premiazione scudetto

Oggi, domenica 17 maggio, si gioca l'incontro tra l'Inter e il Verona nella penultima giornata di Serie A. La partita si svolge a San Siro, con orario di inizio ancora da comunicare. Si conosceranno le probabili formazioni e saranno ordinatamente predisposte le premiazioni per lo scudetto, che si terranno al termine dell'incontro. L'evento rappresenta una delle ultime sfide stagionali per entrambe le squadre prima della conclusione del campionato.

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