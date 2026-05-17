Serie A oggi Inter-Verona – La partita in diretta
Oggi, domenica 17 maggio, l’Inter affronta il Verona a San Siro nella penultima giornata di Serie A. La partita si svolge nel contesto di un campionato che si avvicina alla conclusione, con entrambe le squadre impegnate a ottenere i risultati necessari per le rispettive classifiche. L’incontro si disputa nel pomeriggio e viene trasmesso in diretta. Questa gara rappresenta uno degli ultimi appuntamenti della stagione regolare per le formazioni coinvolte.
(Adnkronos) – L'Inter torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 17 maggio, i nerazzurri ospitano il Verona a San Siro nella penultima giornata di campionato. La squadra di Chivu, campione d'Italia, saluterà i suoi tifosi con le due coppe conquistate in stagione: quella dello scudetto, che verrà consegnata proprio oggi, e la coppa Italia,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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Inter-Verona: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Facebook facebook
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