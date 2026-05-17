Serie A | Napoli in Champions Conte travolge il Pisa | McTominay Rrahmani e Hojlund blindano il secondo posto
Il Napoli ha conquistato il secondo posto in classifica e si è assicurato la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. La vittoria contro il Pisa è stata netta, con una prestazione convincente sotto la guida di un allenatore che ha dominato il match. Durante la partita, sono stati decisivi i gol di McTominay, Rrahmani e Hojlund, che hanno rafforzato il risultato e blindato la posizione in classifica. L’obiettivo di qualificarsi alla massima competizione europea è stato raggiunto con successo.
"> Il Napoli torna ufficialmente in Champions League. La squadra di Antonio Conte domina all’Arena Garibaldi e supera il Pisa con un netto 3-0, conquistando aritmeticamente la qualificazione europea con una giornata d’anticipo. Una vittoria pesante, autoritaria e mai realmente in discussione, che permette agli azzurri di chiudere definitivamente il discorso secondo posto dopo settimane di tensione e risultati altalenanti. A sbloccare la gara ci pensa ancora una volta Scott McTominay, autentico trascinatore del centrocampo azzurro. Al 20’, lo scozzese lascia partire un destro preciso da fuori area che non lascia scampo a Semper e indirizza immediatamente il match sui binari del Napoli. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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