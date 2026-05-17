Serie A | Napoli in Champions Conte travolge il Pisa | McTominay Rrahmani e Hojlund blindano il secondo posto

Il Napoli ha conquistato il secondo posto in classifica e si è assicurato la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. La vittoria contro il Pisa è stata netta, con una prestazione convincente sotto la guida di un allenatore che ha dominato il match. Durante la partita, sono stati decisivi i gol di McTominay, Rrahmani e Hojlund, che hanno rafforzato il risultato e blindato la posizione in classifica. L’obiettivo di qualificarsi alla massima competizione europea è stato raggiunto con successo.

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