Serie A Napoli in Champions | bene Roma e Milan alla Juve serve un miracolo

Il Napoli di Antonio Conte si assicura un posto in Champions League, chiudendo al secondo posto con tre punti di vantaggio su Roma e Milan. La classifica della Serie A vede quindi gli azzurri qualificati alla competizione continentale, mentre la Juventus si trova in una posizione difficile, a distanza di sicurezza dalla zona qualificazione diretta. La lotta per l’accesso alla massima competizione europea si conclude con il Napoli in testa, mentre le altre squadre devono ancora attendere gli ultimi risultati per conoscere il loro destino.

Il Napoli di Antonio Conte agguanta un piazzamento in Champions League. Gli azzurri sono secondo con tre lunghezze di vantaggio su Roma e Milan. Male la Juventus che perde in casa con la Fiorentina, ora per il 4o posto servirà un miracolo visto il sorpasso subito anche dal Como. Vincono tutte nelle gare delle 12.00 di oggi. Tutte tranne la Juventus. La sconfitta dei bianconeri contro la Fiorentina esclude i bianconeri dalla Champions. Il Napoli vince agilmente sul campo del Pisa per 3-0 e si garantisce il secondo posto e il pass per la Champions League. La squadra di Antonio Conte sblocca il match nel primo tempo con McTominay, raddoppia subito con un colpo di testa di Rrahmani e chiude la gara nel finale con Hojlund. 🔗 Leggi su Sportface.it

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