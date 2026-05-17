Serie A lotta retrocessione | vincono tutte ma il Cagliari è salvo sarà duello fra Lecce e Cremonese nell’ultima giornata

Da sport.quotidiano.net 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella penultima giornata di Serie A, tutte le squadre coinvolte nella lotta per la retrocessione hanno ottenuto una vittoria, ma il Cagliari si è assicurato la salvezza. La sfida tra Lecce e Cremonese si annuncia decisiva per la classifica e il prossimo turno potrebbe determinare quale delle due resterà in massima serie. La situazione in classifica rimane aperta, e l’ultima giornata si preannuncia come un momento cruciale per definire chi dovrà abbandonare il campionato.

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Cagliari 17 maggio 2026 – Succede di tutto, ma alla fine il verdetto definitivo su chi tornerà in Serie B a fine campionato verrà emesso solo nell'ultima giornata. Nella domenica sera di Serie A vincono tutte e tre le protagoniste della corsa salvezza, ma solo il Cagliari può festeggiare. Il 2-1 dei rossoblù sul Torino vale infatti la permanenza aritmetica in massima serie alla squadra di Pisacane. Non basta invece al Lecce il clamoroso 2-3 ottenuto sul campo del Sassuolo, perché in casa dell' Udinese vince anche la Cremonese per 0-1, lasciando così un solo punto di distacco tra quartultima e terzultima a 90' dalla fine della stagione. Cagliari-Torino 2-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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