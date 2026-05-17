Serie A lotta retrocessione | vincono tutte ma il Cagliari è salvo sarà duello fra Lecce e Cremonese nell’ultima giornata

Nella penultima giornata di Serie A, tutte le squadre coinvolte nella lotta per la retrocessione hanno ottenuto una vittoria, ma il Cagliari si è assicurato la salvezza. La sfida tra Lecce e Cremonese si annuncia decisiva per la classifica e il prossimo turno potrebbe determinare quale delle due resterà in massima serie. La situazione in classifica rimane aperta, e l’ultima giornata si preannuncia come un momento cruciale per definire chi dovrà abbandonare il campionato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui