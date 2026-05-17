Serie A LIVE Inter-Verona e festa Scudetto in diretta | oggi i nerazzurri sfileranno con due coppe
Oggi si gioca la partita tra Inter e Verona, con i nerazzurri che si sono già assicurati il titolo di Campioni d'Italia. La partita viene trasmessa in diretta e si sta svolgendo con la presenza di tifosi e giornalisti pronti a seguire ogni istante dell'incontro. Al termine, i giocatori nerazzurri sfileranno con due coppe, celebrando così la vittoria del campionato. La cronaca minuto per minuto riporta gli eventi principali di questa giornata.
La diretta di Inter-Verona di Serie A: i nerazzurri sono Campioni d'Italia. La cronaca minuto per minuto e gli aggiornamenti sulla festa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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