Serie A LIVE Inter-Verona e festa Scudetto in diretta | oggi i nerazzurri sfileranno con due coppe

Oggi si gioca la partita tra Inter e Verona, con i nerazzurri che si sono già assicurati il titolo di Campioni d'Italia. La partita viene trasmessa in diretta e si sta svolgendo con la presenza di tifosi e giornalisti pronti a seguire ogni istante dell'incontro. Al termine, i giocatori nerazzurri sfileranno con due coppe, celebrando così la vittoria del campionato. La cronaca minuto per minuto riporta gli eventi principali di questa giornata.

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