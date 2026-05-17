Il Napoli ha vinto la partita contro il Pisa con tre gol segnati in trasferta, portandosi in una posizione favorevole nella classifica di Serie A. La squadra ora mira a mantenere il secondo posto, con l’obiettivo di garantirsi la qualificazione diretta in Champions League. Per raggiungere questo risultato, contro l’Udinese basterà un pareggio. La sfida si è conclusa con il Napoli che ha centrato la vittoria, consolidando la posizione in classifica.

Tre gol del Napoli in trasferta, ora si punta al secondo posto: contro l’Udinese basta il pareggio. Difendere il secondo posto e blindare la qualificazione in Champions League. Obiettivo raggiunto nella trasferta a Pisa dove il Napoli vince 3 a 0 grazie a McTominay e Rrahmani nel primo tempo, indubbiamente tra i migliori in campo in questa 37° giornata allo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, ed al goal di Hojlund al 90°. Gli uomini di Antonio Conte decidono il match nel primo tempo, la prima rete vede protagonista il numero 8 del Napoli che al 21° minuto riceve la palla da Hojlund, si coordina e tira in rete battendo Semper. Bastano sei minuti per far capire ai toscani che il Napoli è deciso a portare a casa i tre punti, infatti al 27° Rrahmani sfrutta un cross deviato di Elmas e colpisce di testa segnando il secondo goal. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Serie A, il Napoli batte il Pisa con una tripletta e conquista la zona Champions

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