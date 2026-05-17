Serie A il Napoli batte il Pisa con una tripletta e conquista la zona Champions
Il Napoli ha vinto la partita contro il Pisa con tre gol segnati in trasferta, portandosi in una posizione favorevole nella classifica di Serie A. La squadra ora mira a mantenere il secondo posto, con l’obiettivo di garantirsi la qualificazione diretta in Champions League. Per raggiungere questo risultato, contro l’Udinese basterà un pareggio. La sfida si è conclusa con il Napoli che ha centrato la vittoria, consolidando la posizione in classifica.
Tre gol del Napoli in trasferta, ora si punta al secondo posto: contro l’Udinese basta il pareggio. Difendere il secondo posto e blindare la qualificazione in Champions League. Obiettivo raggiunto nella trasferta a Pisa dove il Napoli vince 3 a 0 grazie a McTominay e Rrahmani nel primo tempo, indubbiamente tra i migliori in campo in questa 37° giornata allo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, ed al goal di Hojlund al 90°. Gli uomini di Antonio Conte decidono il match nel primo tempo, la prima rete vede protagonista il numero 8 del Napoli che al 21° minuto riceve la palla da Hojlund, si coordina e tira in rete battendo Semper. Bastano sei minuti per far capire ai toscani che il Napoli è deciso a portare a casa i tre punti, infatti al 27° Rrahmani sfrutta un cross deviato di Elmas e colpisce di testa segnando il secondo goal. 🔗 Leggi su Primacampania.it
L'arcobaleno di LAMINE YAMAL è decisivo: Athletic Bilbao-Barcellona 0-1 | La Liga | DAZN Highlights
Sullo stesso argomento
La Roma batte il Pisa 3-0, tripletta di MalenAGI - La Roma non sbaglia in casa contro il Pisa nell'anticipo della 32esima giornata di Serie A.
Malen fa una tripletta e la Roma travolge il Pisa. Il 3-0 rimette Gasperini in corsa per la ChampionsMalen segna tre gol, sale a quota 10 nella classifica dei marcatori, e rilancia la Roma nella corsa per il quarto posto.
RADIO TV SERIE A - Petrazzuolo: Napoli, ottimo rapporto tra Conte e i tifosi, ad oggi non c'è sentore di separazione con De Laurentiis, per il centenario nessun ridimensionamento @apetrazzuolo @SerieA @DAZN_IT x.com
RADIO TV SERIE A - Petrazzuolo: Napoli, ottimo rapporto tra Conte e i tifosi, ad oggi non c’è sentore di separazione con De Laurentiis, per il centenario nessun ridimensionamento https://www.napolimagazine.com/in-primo-piano/articolo/radio-tv-serie-a- - Facebook facebook
Serie A leader on each matchday. Napoli, Juve, Milan, Roma e infine Inter reddit
Il Napoli in Champions League, le altre se la giocano all’ultima giornataNella 37esima e penultima giornata della Serie A maschile di calcio, il Napoli è diventato la seconda squadra italiana a qualificarsi alla prossima Champions League, il più importante torneo europeo p ... ilpost.it
Serie A LIVE, i risultati di Napoli, Juve, Milan, Roma e Como in diretta: Milan a raddoppio, Juve sotto di due gol!La Serie A in diretta: chi va in Champions League tra Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como? I risultati, i gol e gli highlights della 37ª giornata di ... fanpage.it