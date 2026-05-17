Serie A il Cagliari festeggia la salvezza Il Lecce fa festa al 96' Cremonese corsara ma vicina alla retrocessione

Da feedpress.me 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match di Serie A, il Cagliari ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro il Torino, con reti di Obrador e Esposito nel primo tempo e Mina nella ripresa. La partita si è conclusa con il Cagliari che festeggiava la salvezza, mentre il Lecce ha vinto al 96' contro un avversario, e la Cremonese ha conquistato una vittoria in trasferta, rimanendo comunque vicina alla zona retrocessione. La formazione del Cagliari ha schierato un 3-5-2, con Caprile tra i pali e Zappa in difesa.

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Cagliari-Torino 2-1 RETI: 38' pt Obrador, 39' pt Esposito, 47' pt Mina. CAGLIARI (3-5-2): Caprile 7; Zappa 5.5, Mina 7, Dossena 6; Palestra 6, Adopo 6 (27' st Sulemana 6), Gaetano 6, Deiola 6 (26' st Folorunsho sv), Obert 6; Mendy 6 (36' st Belotti sv), S. Esposito 7 (37' st Rodriguez sv). In panchina: Sherri, Ciocci, Kilicsoy, Albarracìn, Borrelli. Allenatore: Pisacane 7 TORINO (3-5-2): Paleari 6; Marianucci 5.5 (1' st Maripan 6), Coco 6, Ebosse 6; Pedersen 6 (32' st Njie 6), Ilkhan 6 (40' st Kulenovic sv), Prati 5.5 (14' st Casadei 6), Vlasic 6, Obrador 7; Simeone 5.5, Zapata 5.5 (14' st Adams 5. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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