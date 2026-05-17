Serie A il Cagliari festeggia la salvezza Il Lecce fa festa al 96' Cremonese corsara ma vicina alla retrocessione
Nel match di Serie A, il Cagliari ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro il Torino, con reti di Obrador e Esposito nel primo tempo e Mina nella ripresa. La partita si è conclusa con il Cagliari che festeggiava la salvezza, mentre il Lecce ha vinto al 96' contro un avversario, e la Cremonese ha conquistato una vittoria in trasferta, rimanendo comunque vicina alla zona retrocessione. La formazione del Cagliari ha schierato un 3-5-2, con Caprile tra i pali e Zappa in difesa.
Cagliari-Torino 2-1 RETI: 38' pt Obrador, 39' pt Esposito, 47' pt Mina. CAGLIARI (3-5-2): Caprile 7; Zappa 5.5, Mina 7, Dossena 6; Palestra 6, Adopo 6 (27' st Sulemana 6), Gaetano 6, Deiola 6 (26' st Folorunsho sv), Obert 6; Mendy 6 (36' st Belotti sv), S. Esposito 7 (37' st Rodriguez sv). In panchina: Sherri, Ciocci, Kilicsoy, Albarracìn, Borrelli. Allenatore: Pisacane 7 TORINO (3-5-2): Paleari 6; Marianucci 5.5 (1' st Maripan 6), Coco 6, Ebosse 6; Pedersen 6 (32' st Njie 6), Ilkhan 6 (40' st Kulenovic sv), Prati 5.5 (14' st Casadei 6), Vlasic 6, Obrador 7; Simeone 5.5, Zapata 5.5 (14' st Adams 5. 🔗 Leggi su Feedpress.me
LA VITTORIA DEL LECCE A CAGLIARI E LA RIVOLUZIONE IN ZONA RETROCESSIONE - L'ANALISI
Sullo stesso argomento
Serie A, lotta retrocessione: vincono tutte ma il Cagliari è salvo, sarà duello fra Lecce e Cremonese nell’ultima giornataCagliari 17 maggio 2026 – Succede di tutto, ma alla fine il verdetto definitivo su chi tornerà in Serie B a fine campionato verrà emesso solo...
Serie A, lotta salvezza: la Cremonese non vince, occasione Lecce. E il Cagliari guarda. Calcoli e calendario fino alla fineLa Cremonese non ha vinto contro il Torino, 0-0 e Lecce staccato di un solo punto.
#SerieA, il #Cagliari si salva. Vince il #Lecce allo scadere @pietrolaporta03 #ASRoma x.com
Il Cagliari batte il Torino e resta in Serie A. Alla Unipol Domus il risultato finale è 2-1, per i rossoblù gol di Esposito e Mina https://www.rainews.it/tgr/sardegna - Facebook facebook
[MilanNews] Al termine della partita, l'intera dirigenza ha lasciato le tribune per dirigersi negli spogliatoi. Gerry Cardinale ha parlato con i giocatori, l'allenatore e lo staff tecnico, congratulandosi per la vittoria e motivandoli in vista della partita contro il Cagliari, c reddit
Cagliari-Torino: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie ACagliari-Torino, match valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 all'Unipol Domus e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn (214). tuttosport.com
Emozioni a non finire nella lotta salvezza: i sardi restano in Serie A, i salentini con un gol allo scadere disinnescano il successo grigiorosso a UdineNon solo Champions League, protagonista anche la corsa per evitare la retrocessione: tutto sulle sfide contro Torino, Sassuolo e Udinese ... corrieredellosport.it