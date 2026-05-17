Serie A il Cagliari festeggia la salvezza Il Lecce fa festa al 96' Cremonese corsara ma vicina alla retrocessione

Nel match di Serie A, il Cagliari ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro il Torino, con reti di Obrador e Esposito nel primo tempo e Mina nella ripresa. La partita si è conclusa con il Cagliari che festeggiava la salvezza, mentre il Lecce ha vinto al 96' contro un avversario, e la Cremonese ha conquistato una vittoria in trasferta, rimanendo comunque vicina alla zona retrocessione. La formazione del Cagliari ha schierato un 3-5-2, con Caprile tra i pali e Zappa in difesa.

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