Nel campionato di Serie A, la squadra di casa ha subito una sconfitta contro Cuneo, che ha ottenuto la vittoria dopo aver vinto i primi sette giochi. Durante l'incontro, la squadra ha affrontato diversi infortuni che hanno influito sull’andamento della partita. Nel corso del terzo gioco, si è verificato un calo di concentrazione che ha determinato l’esito del match. Il risultato si è concluso con la vittoria di Cuneo, lasciando la squadra di casa con una sconfitta.

? Punti chiave Come ha fatto il Cuneo a conquistare i primi sette giochi?. Perché il calo di concentrazione al terzo gioco ha deciso il match?. Quali schemi tattici ha adottato Molli per tentare la rimonta?. Come influirà il recupero degli infortunati sulla classifica della quadretta?.? In Breve Assenze di Stalla e Capato hanno condizionato la prestazione della quadretta di Dolcedo.. Matteo Molli ha varato nuovi schemi tattici dopo il terzo gioco della sfida.. Prossima sfida casalinga al Gandolfo contro l'Alta Langa sabato 23 maggio ore 20.30.. Martedì ore 21 la squadra di Jacopo Guasco ospita Ricca in Serie C1.. La quadretta dell’Olivieri opere edili Duseu ha subito la sconfitta per 4-9 a Cuneo durante la quinta giornata di Serie A, affrontando una sfida complessa contro il campione in carica Vacchetto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serie A: Duseu piegata dal Cuneo tra infortuni e calo di ritmo

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