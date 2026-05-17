Serie A decima giornata | derby di Roma e duello Juve-Fiorentina
Nella decima giornata di Serie A si svolgeranno due incontri di grande interesse: il derby di Roma e il duello tra Juventus e Fiorentina. La partita della Lazio vedrà il debut del nuovo portiere e rappresenta un momento importante per la squadra. La Fiorentina affronterà la coppia d’attacco formata da Vlahovic e Yildiz, cercando di limitare le offensive avversarie. Questi incontri si svolgeranno nelle rispettive città, con i tifosi pronti a sostenere le proprie squadre.
? Punti chiave Chi riuscirà a sfruttare il debutto del portiere della Lazio?. Come risponderà la difesa viola alla coppia Vlahovic-Yildiz?. Quale giocatore del Napoli potrà colpire la difesa del Pisa?. Cosa accadrà nel derby con l'attacco Dybala-Malen contro Furlanetto?.? In Breve Debutto del portiere Furlanetto per la Lazio nel derby contro la Roma. Vlahovic e Yildiz in campo per la Juventus contro la Fiorentina. Genoa ospita il Milan mentre il Pisa sfida il Napoli. Inter riceve lo scudetto contro il Verona alle ore 14:00. Domenica 17 maggio 2026, alle ore 12:00, la Serie A entra nel vivo della sua decima giornata con cinque partite simultanee che accendono i campi di Roma, Torino, Genova, Napoli e Como. 🔗 Leggi su Ameve.eu
SERIE A | 27ª Giornata del Campionato 1990/91 | DOMENICA SPORTIVA
Sullo stesso argomento
Juve-Fiorentina e derby di Roma: Lega serie A propone anticipo alle 12 di domenica. Tennis fa muroROMA – Il presidente della Lega di Serie A, Ezio Mafia Simonelli, fa una nuova proposta alla prefettura di Roma che ha rinviato il derby capitolino,...
Leggi anche: LIVE Serie A, alle 12 la volata Champions: Milan a Genova, la Roma ha il derby e Juve con la Fiorentina
Serie B Femminile: sfida d'alta quota al venerdì, domenica in campo il Como neopromosso in A Tempo di tornare in campo nella Serie B Femminile giunta alla sua ventiquattresima giornata, la decima del girone di ritorno e la terzultima del campionato. Le sett - Facebook facebook
Juve-Fiorentina, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti per la ChampionsÈ molto emozionante tornare qui perché è la prima volta da avversari. Fa un grosso effetto, uno stadio bellissimo e persone che mi hanno voluto bene e io ne voglio a loro. Per il momento sono concent ... tuttosport.com
Juve-Fiorentina diretta Serie A: segui la sfida tra Spalletti e Vanoli LIVEAll'Allianz Stadium la sfida tra i bianconeri e i viola valida per la trentasettesima giornata di campionato: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it