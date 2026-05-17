Serie A decima giornata | derby di Roma e duello Juve-Fiorentina

Nella decima giornata di Serie A si svolgeranno due incontri di grande interesse: il derby di Roma e il duello tra Juventus e Fiorentina. La partita della Lazio vedrà il debut del nuovo portiere e rappresenta un momento importante per la squadra. La Fiorentina affronterà la coppia d’attacco formata da Vlahovic e Yildiz, cercando di limitare le offensive avversarie. Questi incontri si svolgeranno nelle rispettive città, con i tifosi pronti a sostenere le proprie squadre.

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