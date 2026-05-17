Serie A 2025 26 - Diretta DAZN 37a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

La 37a giornata della Serie A 202526 sarà trasmessa in diretta da DAZN, con tutti gli incontri programmati e gli orari stabiliti. Il programma completo include le partite in diretta, le piattaforme di visione e i telecronisti assegnati. In questa giornata verranno trasmesse anche tutte le sfide della 38a giornata, con le relative coperture televisive. La guida agli appuntamenti è curata da Simone Rossi e pubblicata da Digital-News.

Tutte le partite della 38a giornata con telecronisti DAZN. Programma completo del turno con tutte le partite in diretta, orari, piattaforme e telecronisti DAZN SERIE A DIRETTA - 37a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI a cura di Simone Rossi - Digital-News.it DAZN, dove vive la Serie A: ogni turno tutte le partite, di cui 7 in esclusiva. Scegli subito il tuo piano e vivi la stagione 202526 DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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