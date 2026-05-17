Senza trenino giallo non si può | centinaia in corteo contro la soppressione della Termini-Centocelle
Centinaia di residenti di Centocelle, Torpignattara e Pigneto sono scesi in piazza in un corteo di protesta contro la decisione di sopprimere la linea tram Termini-Centocelle. La manifestazione si è svolta nelle strade del quartiere, con i partecipanti che hanno espresso il loro dissenso riguardo alla chiusura del servizio di trasporto pubblico, chiedendo di mantenere attiva la linea che collega le zone centrali con le periferie. La protesta ha coinvolto persone di diverse età, tutte unite dalla volontà di difendere le proprie esigenze di mobilità.
Residenti di Centocelle, Torpignattara e Pigneto in piazza contro la chiusura della linea tram Termini-Centocelle. “Bus insufficienti, Roma Est è più isolata”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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