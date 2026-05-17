Sei Nazioni femminile 2026 larga vittoria dell’Italia in Galles nell’ultima giornata

Nell’ultima giornata del Sei Nazioni femminile 2026, l’Italia ha ottenuto una vittoria in trasferta contro il Galles. La partita si è conclusa con un largo punteggio a favore delle italiane, che hanno concluso il torneo con un risultato positivo. La sfida si è svolta nel rispetto del calendario stabilito, senza ulteriori modifiche o rinvii. La vittoria permette alle azzurre di chiudere la competizione con un risultato che ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori.

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