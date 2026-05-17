Sei Nazioni femminile 2026 larga vittoria dell’Italia in Galles nell’ultima giornata
Nell’ultima giornata del Sei Nazioni femminile 2026, l’Italia ha ottenuto una vittoria in trasferta contro il Galles. La partita si è conclusa con un largo punteggio a favore delle italiane, che hanno concluso il torneo con un risultato positivo. La sfida si è svolta nel rispetto del calendario stabilito, senza ulteriori modifiche o rinvii. La vittoria permette alle azzurre di chiudere la competizione con un risultato che ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori.
L’Italia centra la vittoria esterna nella quinta ed ultima giornata del Sei Nazioni 2026 di rugby femminile: le azzurre salutano Valeria Fedrighi, al passo d’addio all’agonismo, imponendosi all’Arms Park di Cardiff con un netto successo ai danni delle padrone di casa del Galles, sconfitte per 24-43, in un match dominato nella ripresa dalle ragazze di Roselli. Nel primo tempo l’Italia passa subito in vantaggio con la meta di Minuzzi al 3?, ma le padrone di casa pareggiano con la segnatura di Keight al 9?. Le azzurre tornano avanti con la marcatura di Granzotto al 13?, trasformata da Sillari, ma il Galles impatta ancora al 23? con la meta di Cox convertita da Bevan. 🔗 Leggi su Oasport.it
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