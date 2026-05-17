Una sedicenne ha perso la vita dopo aver consumato un gelato in una gelateria del quartiere. La ragazza, nota per essere allergica al lattosio, aveva scelto un gusto che credeva privo di questa sostanza, dato che in quel locale producevano gelati senza lattosio. La giovane aveva spesso frequentato lo stesso esercizio e si affidava alla certezza di trovare prodotti adatti alle sue esigenze alimentari. Dopo aver mangiato il gelato, sono stati chiamati i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare.

In quella gelateria vicino a casa ci andava spesso: allergico al lattosio era sicuro di prendere sempre i gusti liberi dallo zucchero presente naturalmente nel latte, perché lì producevano quel tipo di gelati. Ieri sera però, qualcosa è andato storto: Adriano d'Orso, 16 anni, di Casoria, dopo aver consumato un cono si è sentito male ed è morto poco dopo. Gli amici che erano con lui lo hanno subito accompagnato a casa del padre, ma quando sono arrivati le sue condizioni erano già critiche. Qualcuno ha anche cercato di somministrargli del cortisone: tutto inutile. Il 118, giunto sul posto, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sarà ora l'autopsia a fare luce sulla morte di Adriano: la salma è stata sequestrata dai carabinieri di Casoria, che stanno indagando sulla vicenda coordinati dalla Procura di Napoli Nord. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sedicenne mangia un gelato e muore: era allergico al lattosio

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