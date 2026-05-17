Al circuito di Montmelò, i piloti sono stati protagonisti di una nuova bandiera rossa a causa di due cadute che hanno coinvolto rispettivamente Bagnaia e Marini. Entrambi sono finiti a terra durante le sessioni di allenamento e sono stati soccorsi dai medici presenti in pista. La giornata si è interrotta temporaneamente per permettere la rimozione delle moto e la messa in sicurezza dell’area. La situazione si aggiunge a un precedente incidente che aveva coinvolto un altro pilota nel corso della stessa giornata.

Non c’è pace al Montmelò. Dopo il terribile incidente che ha coinvolto Alex Marquez un’altra bandiera rossa ha fermato nuovamente il GP della Catalogna, sesto atto del Mondiale 2026 di MotoGP in fase di svolgimento nella celeberrima pista di Barcellona, a causa di uno scontro che ha coinvolto tre piloti. Ma cosa è successo nello specifico? A seguito della ripartenza, il francese Johan Zarco (LCR Honda) una volta arrivato in curva 1 ha impattato con la Ducati di Francesco Bagnaia, rimanendo con una gamba sotto la moto dell’italiano. Questo ha provocato la caduta non solo dei due centauri, ma anche dell’altra Honda guidata da Luca Marini. Il transalpino è stato subito soccorso dall’equipe medica sul posto che, dopo il primo intervento, ha caricato il nativo di Cannes in ambulanza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Seconda bandiera rossa al Montmelò! Brutta caduta per Bagnaia e Marini

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MARTÍN CASI LIDER Y MÁRQUEZ KO en LEMANS 2026 | DURALAVITA

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