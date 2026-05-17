Se questo è curare alberi antichi | Li hanno ridotti a degli appendipanni

Due alberi di leccio situati in piazza Municipio a San Sebastiano al Vesuvio sono stati potati in modo drastico, con le chiome completamente eliminate. L’associazione ambientalista Gea Ets ha diffuso immagini su social network che mostrano i due esemplari ridotti a pochi rami, descrivendo la scena come un vero e proprio abbandono e paragonando l’intervento a un modo di curare gli alberi che li ha privati di buona parte della loro struttura. La vicenda ha suscitato attenzione tra gli utenti e gli appassionati di natura.

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