Se questo è curare alberi antichi | Li hanno ridotti a degli appendipanni
Due alberi di leccio situati in piazza Municipio a San Sebastiano al Vesuvio sono stati potati in modo drastico, con le chiome completamente eliminate. L’associazione ambientalista Gea Ets ha diffuso immagini su social network che mostrano i due esemplari ridotti a pochi rami, descrivendo la scena come un vero e proprio abbandono e paragonando l’intervento a un modo di curare gli alberi che li ha privati di buona parte della loro struttura. La vicenda ha suscitato attenzione tra gli utenti e gli appassionati di natura.
Due lecci ridotti a "appendipanni" in piazza Municipio a San Sebastiano al Vesuvio. La denuncia arriva da Gea Ets, associazione ambientalista che sui social ha pubblicato le immagini di due Quercus ilex potati in modo drastico, con la chioma completamente eliminata. Secondo l’associazione si. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Sullo stesso argomento
Di Carlo post Juventus Next Gen Gubbio: «Ci lascia l’amaro in bocca questo pareggio ma se li lasci giocare hanno qualità…»di Marco BaridonDi Carlo, allenatore del Gubbio, ha parlato dopo il match pareggiato 2-2 contro la Juventus Next Gen.
Romania, due Eurofighter britannici in scramble per intercettare droni russi. Giallo su se e dove li hanno abbattuti. “Se in Ucraina è un problema”Roma, 25 aprile 2026 - Un decollo scramble in piena notte per due Eurofighter della Raf, inviati in tutta fretta ad intercettare uno o più droni...
TUTTO È MERAVIGLIA Micha Archer Editrice Il Castoro In questa giornata particolare in cui celebriamo LA TERRA come un luogo da preservare, curare e non trascurare, questo albo è un inno che porta a vedere ciò che ci circonda come fosse una poesia. Pe - Facebook facebook
La città è green se si piantano gli alberi. Semplice no?Fai le cose semplici... Se un titolo non viene è inutile fissarsi coi giochi di parole. Dai la notizia, almeno chi legge capisce.... Così anni fa (parecchi), un collega esperto spiegava in Cronaca ... ilgiornale.it