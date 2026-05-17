Scudetto Inter a Milano è festa nerazzurra
A Milano, l’Inter ha festeggiato la conquista dello scudetto e della Coppa Italia con un corteo a bordo di un bus scoperto. La squadra ha lasciato San Siro, attraversando le strade della città, circondata da tifosi che hanno applaudito e acclamato la vittoria. La festa si è protratta nel centro cittadino, dove i giocatori sono stati accolti con entusiasmo e cori. L’evento ha coinvolto i supporter nerazzurri, che hanno rivolto loro gli applausi più calorosi.
L’Inter ha lasciato faticosamente San Siro a bordo di un bus scoperto per festeggiare la vittoria dello Scudetto e della Coppa Italia. Tra un tripudio di migliaia di persone all’esterno, Dimarco e compagni celebrano la loro grande stagione per le vie di una Milano vestita a festa di nerazzurro. Il percorso della comitiva proseguirà in Viale Caprilli, Piazzale Lotto, Via Monte Rosa, Buonarroti, Via Giotto, Via del Burchiello Via Guido d’Arezzo, Conciliazione, Via Boccaccio, Piazza Virgilio, Via Monti, Corso Magenta, Via Meravigli, Cordusio Via Orefici e si concluderà con il tripudio in Piazza del Duomo. Internazionali di Roma, Panatta:... 🔗 Leggi su Lapresse.it
LE PAGELLE DELLA FESTA NERAZZURRA
Sullo stesso argomento
Scudetto Inter, i caroselli in corso Buenos Aires: è la grande festa nerazzurraAncora prima della fine della partita contro il Parma, quando ormai era chiaro che il 21esimo scudetto fosse ormai al sicuro, per le strade di Milano...
Inter, la festa scudetto in piazza Duomo: distesa nerazzurra, cori e fumogeni | VideoEsplode la festa nel cuore di Milano dopo la conquista del 21esimo scudetto da parte dell’Inter.
#Inter - Continua la festa nerazzurra per le vie di Milano: capitan #Lautaro tra i più scatenati, mentre #Chivu sorride e si disseta. #Bastoni saluta i tifosi con la coppa scudetto tra le mani @GiokerMusso x.com
Milano si prepara alla festa scudetto dell’Inter: il pullman scoperto con i giocatori attraverserà la città fino a piazza Duomo. Per chi deve spostarsi in centro, la serata potrebbe trasformarsi in un percorso a ostacoli tra strade bloccate e stazioni chiuse. Le strade - Facebook facebook
Le celebrazioni ufficiali per lo Scudetto iniziano domani alle 12:35 ora locale e saranno trasmesse in italiano e inglese su Inter TV, Youtube e sul sito ufficiale di Inter.it. reddit
Festa scudetto Inter a Milano: il percorso del pullman e le strade chiuseDomani ci sarà la festa dello Scudetto per l'Inter. Per l'occasione, il pullman scoperto con i giocatori attraverserà le principali via della città ... fanpage.it
Scudetto Inter, a Milano è festa nerazzurraL'Inter ha lasciato faticosamente San Siro a bordo di un bus scoperto per festeggiare la vittoria dello Scudetto e della Coppa Italia. Tra ... stream24.ilsole24ore.com