Scudetto Inter a Milano è festa nerazzurra

Da lapresse.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, l’Inter ha festeggiato la conquista dello scudetto e della Coppa Italia con un corteo a bordo di un bus scoperto. La squadra ha lasciato San Siro, attraversando le strade della città, circondata da tifosi che hanno applaudito e acclamato la vittoria. La festa si è protratta nel centro cittadino, dove i giocatori sono stati accolti con entusiasmo e cori. L’evento ha coinvolto i supporter nerazzurri, che hanno rivolto loro gli applausi più calorosi.

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L’Inter ha lasciato faticosamente San Siro a bordo di un bus scoperto per festeggiare la vittoria dello Scudetto e della Coppa Italia. Tra un tripudio di migliaia di persone all’esterno, Dimarco e compagni celebrano la loro grande stagione per le vie di una Milano vestita a festa di nerazzurro. Il percorso della comitiva proseguirà in Viale Caprilli, Piazzale Lotto, Via Monte Rosa, Buonarroti, Via Giotto, Via del Burchiello Via Guido d’Arezzo, Conciliazione, Via Boccaccio, Piazza Virgilio, Via Monti, Corso Magenta, Via Meravigli, Cordusio Via Orefici e si concluderà con il tripudio in Piazza del Duomo. Internazionali di Roma, Panatta:... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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LE PAGELLE DELLA FESTA NERAZZURRA

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