Scudetto Inter a Milano è festa nerazzurra

A Milano, l’Inter ha festeggiato la conquista dello scudetto e della Coppa Italia con un corteo a bordo di un bus scoperto. La squadra ha lasciato San Siro, attraversando le strade della città, circondata da tifosi che hanno applaudito e acclamato la vittoria. La festa si è protratta nel centro cittadino, dove i giocatori sono stati accolti con entusiasmo e cori. L’evento ha coinvolto i supporter nerazzurri, che hanno rivolto loro gli applausi più calorosi.

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