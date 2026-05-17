Scontro tra camion in autostrada | fissato l' ultimo saluto a Domenico

Martedì 19 maggio si svolgeranno i funerali di Domenico DeStefano, un uomo di 42 anni originario di San Felie a Cancello, deceduto in un incidente avvenuto sulla Variante di Valico dell'autostrada A1. L’incidente ha coinvolto quattro mezzi pesanti ed è avvenuto nei pressi di una galleria nel tratto appenninico. La cerimonia funebre si terrà nella Chiesa di San Vincenzo Ferreri a Polvica, dove amici e familiari si riuniranno per un ultimo saluto.

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Si terranno martedì 19 maggio nella Chiesa di San Vincenzo Ferreri a Polvica, i funerali di Domenico DeStefano, 42enne di San Felie a Cancello scomparso nel maxi scontro tra 4 mezzi pesanti che si è verificato lungo la Vriante di Valico dell'A1 nel tratto appeninico in prossimità della galleria. 🔗 Leggi su Casertanews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Doppio scontro all'alba tra 5 camion: chiuso un tratto dell'autostrada A14, code lunghe chilometri Sullo stesso argomento Leggi anche: Domenico: l’ultimo saluto a Nola tra commozione e richieste di giustizia Scontro tra due camion, autostrada bloccataSull'autostrada A12 Genova-Sestri Levante tra Nervi e Genova Est verso il capoluogo, il traffico è bloccato con 5 km di coda a partire da Recco a... Scontro violento tra auto e camion, traffico in tilt: un ferito x.com Scontro tra auto e camion sulla A1 nel Lodigiano: morto Simone Candido, 22 anni. Coinvolte 7 autoSimone Candito ha perso la vita a bordo della sua Bmw Serie 1 nel lodigiano. Da accertare le cause dello schianto ... milano.repubblica.it Tamponamento tra camion in A1, morto un autistaFeriti gli altri tre conducenti che sono stati coinvolti nello scontro. Grossi disagi al traffico per consentire i soccorsi ... rainews.it