Scontro tra camion in autostrada | fissato l' ultimo saluto a Domenico
Martedì 19 maggio si svolgeranno i funerali di Domenico DeStefano, un uomo di 42 anni originario di San Felie a Cancello, deceduto in un incidente avvenuto sulla Variante di Valico dell'autostrada A1. L’incidente ha coinvolto quattro mezzi pesanti ed è avvenuto nei pressi di una galleria nel tratto appenninico. La cerimonia funebre si terrà nella Chiesa di San Vincenzo Ferreri a Polvica, dove amici e familiari si riuniranno per un ultimo saluto.
Si terranno martedì 19 maggio nella Chiesa di San Vincenzo Ferreri a Polvica, i funerali di Domenico DeStefano, 42enne di San Felie a Cancello scomparso nel maxi scontro tra 4 mezzi pesanti che si è verificato lungo la Vriante di Valico dell'A1 nel tratto appeninico in prossimità della galleria. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Doppio scontro all'alba tra 5 camion: chiuso un tratto dell'autostrada A14, code lunghe chilometri
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