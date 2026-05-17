Scomparso da quasi una settimana | Luigi è svanito nel nulla

Un uomo è scomparso senza lasciare segni da quasi una settimana. I suoi documenti, il portafoglio e il telefono sono ancora sul tavolo di casa, ma lui non si trova più. La famiglia ha segnalato la sua assenza alle autorità, che stanno cercando di capire cosa sia successo. Nessuna chiamata o messaggio è stato ricevuto dall'uomo in questi giorni. Le forze dell'ordine stanno conducendo indagini per rintracciare il suo eventuale luogo di presenza.

I documenti d'identità, il portafoglio e il telefono cellulare sono rimasti appoggiati in casa, ma di lui non c'è più traccia da sei giorni. Ghedi vive ore di forte apprensione per la scomparsa di Luigi Merigo, 64enne residente in paese, di cui si sono perse le tracce dalla serata di lunedì 11. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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