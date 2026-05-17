Il 17 e 18 maggio 2026 si terrà uno sciopero che coinvolgerà i lavoratori di Trenitalia, Italo e Trenord, con interruzioni di 24 ore. Durante queste due giornate saranno garantiti alcuni servizi minimi nelle fasce di garanzia stabilite dalla legge, mentre molte corse potrebbero essere cancellate o subire variazioni. Le compagnie hanno comunicato le modifiche agli orari, invitando i passeggeri a verificare gli aggiornamenti sui loro canali ufficiali. La mobilitazione riguarda diverse regioni e orari della giornata.

Domenica 17 e lunedì 18 maggio 2026 si preannunciano giornate complicate per coloro che utilizzano il treno per effettuare i propri spostamenti. Il sindacato Usb, infatti, ha indetto uno sciopero del trasporto ferroviario. Aderiscono all'agitazione, che avrà effetti sul servizio ferroviario dalle ore 21.00 del 17 fino alle 20.59 del 18, i dipendenti di Trenitalia, Italo e Trenord. Diversi, dunque, i disagi in cui potrebbero incorrere i viaggiatori. Di seguito le fasce di garanzia e le informazioni fornite dai vari operatori circa lo sciopero di domenica 17 e lunedì 18 maggio 2026. I dipendenti di Trenitalia aderiscono all'agitazione in programma tra il 17 e 18 maggio 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sciopero treni 17 e 18 maggio 2026: orari e fasce di garanzia

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SCIOPERO GENERALE lunedi 18 maggio 2026 - Orari e disagi - Settori coinvolti e motivi dello sciopero

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