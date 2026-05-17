Sciopero nazionale per la Flotilla | Salvini critica la protesta

Domani si svolgerà uno sciopero nazionale legato alla mobilitazione per la Flotilla, che coinvolgerà diverse categorie di lavoratori e cittadini. La protesta, indetta dall'USB, ha come obiettivo principale la tutela dei diritti di chi si batte per i diritti umani nel contesto della Flotilla. La giornata potrebbe causare disagi alla mobilità dei pendolari nelle ore di punta, con diverse linee di trasporto pubblico che potrebbero ridurre o sospendere il servizio. Nel frattempo, l'ex ministro ha espresso critiche sulla decisione di aderire allo sciopero.

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