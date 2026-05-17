Sciopero nazionale del personale | possibili disagi per i servizi gestiti da Hera

Martedì 18 maggio potrebbe esserci qualche problema nei servizi gestiti dal gruppo Hera a causa di uno sciopero nazionale proclamato da un sindacato non confederale. L’azienda ha comunicato che, in questa giornata, potrebbero verificarsi disagi o interruzioni in vari servizi. La protesta coinvolge il personale e riguarda l’intera giornata, senza indicare specifiche modalità di adesione o eventuali limitazioni operative. La situazione sarà monitorata per eventuali aggiornamenti o variazioni nel funzionamento dei servizi.

Il Gruppo Hera informa che, in seguito a uno sciopero nazionale proclamato per l’intera giornata di lunedì 18 maggio da un’organizzazione sindacale non confederale, potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento di tutti i servizi gestiti. La multiutility ricorda che saranno garantite le. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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