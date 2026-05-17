Sciopero generale del 18 maggio | dai trasporti alla sanità tutti i settori coinvolti

Da ilfattoquotidiano.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 18 maggio è stato indetto uno sciopero generale di 24 ore dall’Unione Sindacale di Base, con adesioni anche di altre sigle sindacali come FI-SI e USI. La protesta riguarda diversi settori, tra cui trasporti e sanità, con manifestazioni e stop del lavoro in varie realtà. La giornata di mobilitazione coinvolge lavoratori di aziende pubbliche e private, che hanno deciso di aderire alle azioni di protesta previste per quella data.

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Lunedì 18 maggio è stato proclamato uno sciopero generale di 24 ore dall’ Usb (Unione Sindacale di Base), a cui hanno aderito anche altre sigle, da FI-SI a USI. Saranno coinvolte diverse categorie, dai trasporti, alla sanità, alla scuola: possibili stop e cancellazioni anche per treni e mezzi pubblici locali. Il sindacato chiede l’interruzione del coinvolgimento italiano nei conflitti e il blocco delle filiere economiche e industriali legate al riarmo. Viene anche chiesto che le risorse risparmiate vengano destinate a “salari, servizi pubblici, pensioni, sicurezza nei luoghi di lavoro, diritto alla casa”. Nel comunicato di Usb si legge: “La... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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