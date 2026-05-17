Scale mobili | giù Acr Messina nel baratro Atm tra i veleni Ars nave nella bufera Su la Regione che assume orfani di femminicidio
Le scale mobili sono al centro di diverse questioni: l'Acr Messina è stata retrocessa, Atm si trova coinvolta in polemiche e l'Ars è al centro di una bufera. Contestualmente, la Regione ha approvato assunzioni di persone rimaste orfane di madre a causa di femminicidi. La situazione, culminata con il peggioramento delle condizioni di alcune società e istituzioni, mostra un quadro di criticità che si è sviluppato nel corso degli anni, coinvolgendo vari attori e responsabilità di diversa natura.
ACR RETROCESSAIl punto più basso è stato toccato ed anche se i protagonisti del baratro hanno oggi nomi e cognomi la discesa ha responsabilità che risalgono più indietro nel tempo. L’Acr Messina retrocessa in eccellenza è avvenuta sul campo del Ragusa, a conclusione di una stagione targata Justin. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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