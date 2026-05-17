Sbarco naufraghi sulla Sea Watch | sit-in in piazza contro le politiche migratorie razziste

Da brindisireport.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Brindisi, un sit-in si è svolto in piazza per esprimere solidarietà ai naufraghi sbarcati dalla Sea Watch, un'azione che ha attirato l'attenzione sulla questione migratoria. Il corteo è stato organizzato dal Cobas locale, che ha criticato il sistema giudiziario accusandolo di perseguire i soccorritori invece di affrontare le cause delle violenze nel Mediterraneo. La protesta si inserisce nel dibattito pubblico sulle politiche migratorie e sulle modalità di gestione delle emergenze umanitarie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

BRINDISI - La solidarietà a chi salva vite umane nel Mediterraneo si trasforma in atto di denuncia contro un sistema giudiziario che, secondo il Cobas di Brindisi, perseguita i soccorritori invece dei responsabili delle violenze. Martedì 19 maggio, a partire dalle ore 18.00, i giardinetti di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

"Basta con morti e violenze contro chi fugge": sit-in per accogliere i migranti della Sea WatchBRINDISI - Il sindacato Cobas Brindisi organizza per giovedì 14 maggio alle ore 22 “discesa strada delle bocce” (affianco all’Hotel Nettuno, zona...

Leggi anche: Lo sbarco Torna la Sea Watch con 54 migranti

sea watch sbarco naufraghi sulla seaSbarco Sea Watch 5 a Brindisi: Non dimentichiamo che siamo sempre una terra di accoglienzaLa nave è giunta attorno alle 10 di oggi, venerdì 15 maggio, trasportava 166 persone di cui 25 minori non accompagnati e tre donne ... brindisireport.it

Sea Watch soccorre 67 naufraghi a sud della Sicilia, l’Ong: Ci hanno assegnato il porto della SpeziaPalermo - La nave Sea Watch 5 della omonima ong ha soccorso, ieri notte, 67 persone che si trovavano a bordo di un gommone in difficoltà, tra la zona Sar tunisina e Lampedusa. Queste si aggiungono ad ... ilsecoloxix.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web