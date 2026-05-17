Sbarco naufraghi sulla Sea Watch | sit-in in piazza contro le politiche migratorie razziste

A Brindisi, un sit-in si è svolto in piazza per esprimere solidarietà ai naufraghi sbarcati dalla Sea Watch, un'azione che ha attirato l'attenzione sulla questione migratoria. Il corteo è stato organizzato dal Cobas locale, che ha criticato il sistema giudiziario accusandolo di perseguire i soccorritori invece di affrontare le cause delle violenze nel Mediterraneo. La protesta si inserisce nel dibattito pubblico sulle politiche migratorie e sulle modalità di gestione delle emergenze umanitarie.

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