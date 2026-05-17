Sbarco naufraghi sulla Sea Watch | sit-in in piazza contro le politiche migratorie razziste
A Brindisi, un sit-in si è svolto in piazza per esprimere solidarietà ai naufraghi sbarcati dalla Sea Watch, un'azione che ha attirato l'attenzione sulla questione migratoria. Il corteo è stato organizzato dal Cobas locale, che ha criticato il sistema giudiziario accusandolo di perseguire i soccorritori invece di affrontare le cause delle violenze nel Mediterraneo. La protesta si inserisce nel dibattito pubblico sulle politiche migratorie e sulle modalità di gestione delle emergenze umanitarie.
BRINDISI - La solidarietà a chi salva vite umane nel Mediterraneo si trasforma in atto di denuncia contro un sistema giudiziario che, secondo il Cobas di Brindisi, perseguita i soccorritori invece dei responsabili delle violenze. Martedì 19 maggio, a partire dalle ore 18.00, i giardinetti di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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La barca, che ieri aveva tratto in salvo 90 persone, era diretta a Brindisi, porto indicato dalle autorità italiane per lo sbarco dei naufraghi, quando ha intercettato un’altra imbarcazione in avaria con a bordo le 64 persone. x.com
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