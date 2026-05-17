Sayonara il mito del sabato a Benevento | musica e rito in collina

Il Sayonara, noto evento musicale che si svolge ogni sabato in una collina di Benevento, ha attirato nel tempo numerosi appassionati e artisti. Prima dell’attuale manifestazione, altre iniziative e protagonisti avevano contribuito a creare un’atmosfera legata alla musica e alla cultura locale. La musica, in queste occasioni, ha accompagnato le persone e trasformato il luogo in un vero e proprio rito collettivo, dando vita a un momento di aggregazione e tradizione.

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? Punti chiave Quali nomi hanno costruito il mito prima del Sayonara?. Come faceva la musica a trasformare una collina in un rito?. Chi erano i professionisti dietro la selezione sonora del Gran Galà?. Perché quel locale è diventato un simbolo per tutta la provincia?.? In Breve Evoluzione storica tra le stagioni Guaranà, Bellavì e Simbè prima del Sayonara.. Gran Galà Group fondato da De Lauro, De Bellis, Di Meo e Zollo.. Programmazione musicale divisa in tre fasi tra deep house, commerciale e tech house.. Coinvolgimento di artisti locali come Saverio Busto, Alex The Noise e vocalist Marco Maietta.. Le auto in fila lungo la salita di contrada Cardoncelli e i fari che tagliavano il buio della collina segnano il ricordo indelebile di una generazione beneventana che ha vissuto le sue notti più intense tra musica e amicizia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sayonara, il mito del sabato a Benevento: musica e rito in collina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Roma torna nel mito: il rito del solco e i Palilia alle TermeIl 21 aprile, le Terme di Diocleziano diventeranno il palcoscenico per celebrare le radici profonde della Capitale attraverso due momenti di forte... Galatina: un viaggio tra mito e rito nel cuore del Barocco? Cosa scoprirai Cosa si nasconde dietro il rito della Cura nella chiesa di San Paolo? Come la tecnologia trasforma la scoperta del tarantismo in...