Sassuolo-Lecce 2-3 Calcio serie A

Nella partita di Serie A tra Sassuolo e Lecce, il primo tempo si è concluso con il Lecce in vantaggio grazie a una doppietta di Khedira e un gol del Sassuolo. La squadra ospite ha segnato due volte prima dell’intervallo, mentre i padroni di casa sono riusciti a trovare la rete tra le due marcature di Khedira. La partita è ripresa nel secondo tempo con il risultato di 2-3.

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Il Lecce, con una doppietta di Khedira intervallata dal gol del Sassuolo, ha chiuso il primo tempo in vantaggio. A otto minuti dalla fine il gol del neroverde Pinamonti ha messo nei guai il Lecce. Quando mancavano cinque secondi alla fine, convulsa, della partita Stulic ha segnato il fondamentale gol dei giallorossi salentini. La Cremonese (gol di Vardy) a sua volta ha vinto in trasferta, a Udine. Cagliari salvo grazie alla vittoria per 2-1 sul Torino. Il Lecce è quartultimo con 34 punti, uno in più della Cremonese. Ultima giornata, domenica 24 maggio: Cremonese-Como Lecce-Genoa L'articolo Sassuolo-Lecce 2-3 Calcio serie A proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Sassuolo-Lecce 2-3 Calcio serie A ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Live Score Sassuolo vs Lecce | Serie A Sullo stesso argomento Sassuolo-Lecce, Casarano-Union Brescia, Martina-Paganese CalcioNella giornata che celebra il caos organizzativo della lega calcio di serie A (cinque partite a mezzogiorno e come ci si è arrivati) si gioca la... Leggi anche: Calcio: Serie A, Juventus-Sassuolo 1-1 #SerieA – Results: Cagliari 2-1 Torino Sassuolo 2-3 Lecce Udinese 0-1 Cremonese #SSFootball x.com Match Thread: Sassuolo vs Lecce | Serie A | 17 May 18:45 UTC reddit Sassuolo-Lecce 2-3 Calcio serie AIl Lecce, con una doppietta di Khedira intervallata dal gol del Sassuolo, ha chiuso il primo tempo in vantaggio. A otto minuti dalla fine il gol del neroverde Pinamonti ha messo nei guai il Lecce. noinotizie.it LIVE Sassuolo-Lecce 2-2 Serie A 2025/2026: Fallo Lauriente, Punizione LecceSerie A 2025/2026, 37a giornata. Le ultime notizie sulla partita Sassuolo-Lecce: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it