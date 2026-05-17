Sassi Terzi raddoppia e inaugura la nuova attività dove troveranno spazio specialità tradizionali

Sassi Terzi, ristoratore italo-tunisino, ha deciso di espandere la propria attività con l'apertura di una nuova sede. La nuova location sarà dedicata a specialità tradizionali, offrendo uno spazio più ampio rispetto alla precedente attività. La scelta di Cesenatico come sede si basa su un percorso iniziato quasi vent’anni fa, segnato da impegno e determinazione. La ristrutturazione e l’inaugurazione rappresentano un passo importante per l’imprenditore, che prosegue nel suo progetto di crescita nel settore della ristorazione.

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C’è una storia di coraggio, sacrificio e visione imprenditoriale dietro il percorso di Sassi Terzi, ristoratore italo-tunisino che da quasi vent’anni ha scelto Cesenatico come casa e luogo in cui costruire il proprio futuro. Arrivato in Italia nel 2006, dopo un percorso iniziato tra Tunisia e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "In via Garibaldi chiuse diverse attività tradizionali, verso la desertificazione commerciale"“Esprimiamo forte preoccupazione per il rapido processo di desertificazione commerciale che sta colpendo via Garibaldi, una delle arterie storiche... Sapori arabi e intrattenimento nel cuore di viale Carducci: la scommessa di Sassi TerziDomenica 17 maggio dalle 19 il taglio del nastro del nuovo punto vendita tra buffet, dj set e danza del ventre ... forli24ore.it