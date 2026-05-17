Santa Maria in campo | il calcio per sostenere la Casa del Bambino

A Santa Maria in campo si svolgerà un evento di calcio dedicato a sostenere la Casa del Bambino. La partita coinvolgerà diversi reparti dell’ospedale, che si sfideranno sul campo di Molenano. Durante l’iniziativa, i medici e il personale sanitario parteciperanno a giochi e sfide sportive, con l’obiettivo di raccogliere fondi per la struttura. La manifestazione prevede anche momenti di intrattenimento e la possibilità di fare donazioni direttamente durante l’evento.

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? Punti chiave Quali reparti dell'ospedale si sfideranno sul campo di Molenano?. Come faranno i medici a trasformare i gol in donazioni?. Chi coordina la sfida tra i sanitari di Terni?. Cosa accadrà il 29 maggio con la raccolta per la Casa del Bambino?.? In Breve Sei squadre di reparti ospedalieri competono al campo Vito Bordoni di Molenano.. Maurizio Sciarrini e Ezio Ferri coordinano l'evento con la Polisportiva Ternana.. Donazioni per la Casa del Bambino di don Alessandro Rossini durante le finali.. Le sfide decisive per decretare il vincitore si terranno il 29 maggio.. Il campo sportivo Vito Bordoni di Molenano di Stroncone ospita da lunedì 12 maggio il torneo di calcio che vede impegnate sei squadre composte dai lavoratori dell’ospedale Santa Maria di Terni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Santa Maria in campo: il calcio per sostenere la Casa del Bambino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video TUTTI IN CAMPO – PUNTATA 19 | OSPITE: IL CIARA | I ROSSI TRA CALCIO STORICO E IMPEGNO SOCIALE Sullo stesso argomento Torre di Santa Maria, accoltella l’amico dopo la lite in casa: arrestatoTorre di Santa Maria, 4 marzo 2026 – Da qualche tempo vivevano insieme in una casa della frazione Zarri di Torre di Santa Maria, piccolo comune della... Maltrattamenti al bambino autistico di “Villa Santa Maria”? Nordio manda gli ispettori alla procura di ComoUn giovane autistico ospite dell’istituto “Villa Santa Maria” di Tavenerio (Como) sarebbe stato vittima di gravi episodi di violenza, documentati dai... Oggi, invece, alle ore 17 ha avuto luogo la celebrazione dei Vespri nella chiesa di Santa Maria della Pietà in Campo Santo Teutonico, seguita dalla deposizione della corona in onore dei caduti del 6 maggio 1527 e dal conferimento delle onorificenze. x.com Duomo Cattedrale Di Santa Maria Del Fiore [OC] reddit Ultime Notizie: Santa Maria in Campo SantoIl 30 giugno si celebra la memoria dei protomartiri romani. La celebrazione eucaristica viene sempre organizzata dalla della Pontificia Accademia Cultorum Martyrum. Anche quest’anno la cerimonia, se ... acistampa.com