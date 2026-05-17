Sanità pubblica e rafforzamento dei servizi l' ex ministro Speranza a Messina con Antonella Russo

Da messinatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Messina si svolge un incontro tra Antonella Russo, candidata sindaca del centrosinistra, Roberto Speranza, ex ministro della Salute, e Anthony Barbagallo. L’evento si focalizza su temi legati alla sanità pubblica e al potenziamento dei servizi territoriali. Si discuterà della necessità di rafforzare il ruolo della sanità pubblica e di ripristinare l’importanza del diritto alla cura. L’incontro rappresenta un momento di confronto tra le parti coinvolte nel contesto locale e nazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La sanità pubblica, il rafforzamento dei servizi territoriali e la necessità di ridare centralità al diritto alla cura saranno al centro dell’incontro tra Antonella Russo, candidata sindaca del centrosinistra a Messina, il già ministro della Salute Roberto Speranza e Anthony Barbagallo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Congresso SIMSPE 2026: Il futuro della sanità penitenziaria al Ministero della Salute

Video Congresso SIMSPE 2026: Il futuro della sanità penitenziaria al Ministero della Salute

Sullo stesso argomento

Rafforzamento servizi sanitari, l'Asp di Messina lancia i leader di comunitàQueste nuove figure, scelte attraverso un avviso di manifestazione di interesse, identificheranno i bisogni dei cittadini collaborando con le reti...

antonella russo sanità pubblica e rafforzamentoSanità pubblica a Messina, Russo incontra Speranza e Barbagallo su servizi e diritto alla curaLa sanità pubblica, il rafforzamento dei servizi territoriali e la necessità di ridare centralità al diritto alla cura saranno al centro dell’incontro tra Antonella Russo, candidato sindaco del centro ... strettoweb.com

antonella russo sanità pubblica e rafforzamentoRoberto Speranza a Messina per Antonella Russo, focus sul sistema sanitario sicilianoIncontro lunedì a Palazzo Zanca con l'ex ministro, la candidata sindaca del centrosinistra e il segretario regionale del Pd Barbagallo da Tempostretto.it ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web