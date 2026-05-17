Sanità pubblica e rafforzamento dei servizi l' ex ministro Speranza a Messina con Antonella Russo

A Messina si svolge un incontro tra Antonella Russo, candidata sindaca del centrosinistra, Roberto Speranza, ex ministro della Salute, e Anthony Barbagallo. L’evento si focalizza su temi legati alla sanità pubblica e al potenziamento dei servizi territoriali. Si discuterà della necessità di rafforzare il ruolo della sanità pubblica e di ripristinare l’importanza del diritto alla cura. L’incontro rappresenta un momento di confronto tra le parti coinvolte nel contesto locale e nazionale.

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La sanità pubblica, il rafforzamento dei servizi territoriali e la necessità di ridare centralità al diritto alla cura saranno al centro dell’incontro tra Antonella Russo, candidata sindaca del centrosinistra a Messina, il già ministro della Salute Roberto Speranza e Anthony Barbagallo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Congresso SIMSPE 2026: Il futuro della sanità penitenziaria al Ministero della Salute Sullo stesso argomento Rafforzamento servizi sanitari, l'Asp di Messina lancia i leader di comunitàQueste nuove figure, scelte attraverso un avviso di manifestazione di interesse, identificheranno i bisogni dei cittadini collaborando con le reti... Sanità pubblica e rafforzamento dei servizi, l'ex ministro Speranza a Messina con Antonella Russo ift.tt/PrZfQ72 ift.tt/n42OFyQ x.com Sanità pubblica a Messina, Russo incontra Speranza e Barbagallo su servizi e diritto alla curaLa sanità pubblica, il rafforzamento dei servizi territoriali e la necessità di ridare centralità al diritto alla cura saranno al centro dell’incontro tra Antonella Russo, candidato sindaco del centro ... strettoweb.com Roberto Speranza a Messina per Antonella Russo, focus sul sistema sanitario sicilianoIncontro lunedì a Palazzo Zanca con l'ex ministro, la candidata sindaca del centrosinistra e il segretario regionale del Pd Barbagallo da Tempostretto.it ... msn.com