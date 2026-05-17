Sanità in Puglia | De Santis ipotizza leva fiscale per il deficit

In Puglia, il direttore generale della sanità regionale ha avanzato l'ipotesi di utilizzare una leva fiscale, come l'aumento dell’Irpef, per coprire il deficit del settore sanitario. La proposta mira a raccogliere risorse aggiuntive attraverso modifiche alle aliquote fiscali, con possibili conseguenze sui contribuenti. La discussione si concentra sugli effetti di questa misura sul budget delle famiglie pugliesi e su chi sarà chiamato a sostenere concretamente il costo dell’insolvenza finanziaria della sanità regionale.

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