Sanità in Puglia | De Santis ipotizza leva fiscale per il deficit
In Puglia, il direttore generale della sanità regionale ha avanzato l'ipotesi di utilizzare una leva fiscale, come l'aumento dell’Irpef, per coprire il deficit del settore sanitario. La proposta mira a raccogliere risorse aggiuntive attraverso modifiche alle aliquote fiscali, con possibili conseguenze sui contribuenti. La discussione si concentra sugli effetti di questa misura sul budget delle famiglie pugliesi e su chi sarà chiamato a sostenere concretamente il costo dell’insolvenza finanziaria della sanità regionale.
?? Punti chiave Come influirà l'aumento dell'Irpef sul portafoglio delle famiglie pugliesi? Chi pagherà concretamente il deficit della sanità regionale? Perché lo Stato è accusato di aver sottostimato i fondi sanitari? Cosa accadrà alle aliquote fiscali se la gestione degli sprechi fallirà??? In Breve L'aumento fiscale sarà progressivo escludendo i contribuenti con reddito sotto i 15.000 euro. L'intervento a Maglie coinvolge la candidata sindaca Sara De Pascalis. Il deficit na . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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