Samantha De Grenet ha raccontato di aver sposato all’età di 20 anni in seguito a un lutto familiare, matrimonio che è durato solo pochi mesi. Dopo tre giorni di viaggio di nozze, ha deciso di interromperlo. L’ex marito si è presentato come la vittima della separazione, sostenendo di essere stato danneggiato dalla fine del matrimonio. La narrazione si concentra sugli eventi relativi al matrimonio, alla durata del viaggio di nozze e alle posizioni assunte dai due coniugi in seguito alla separazione.

? Punti chiave Come ha fatto Samantha a interrompere il viaggio di nozze dopo tre giorni?. Perché l'ex marito si considerava la vittima della separazione?. Quanto tempo è servito per ottenere la nullità ecclesiastica del matrimonio?. Come ha cambiato la presenza in tribunale l'esito del processo?.? In Breve Iter per la nullità durato oltre 20 anni tra tribunali di Milano e Roma.. Nuove norme di Papa Francesco dal 2015 eliminano l'appello obbligatorio per i fedeli.. Nuovo matrimonio con Luca celebrato nel 2005 prima della chiusura del primo iter.. Viaggio di nozze interrotto dopo soli 3 giorni di vacanza all'estero.. Samantha De Grenet ha svelato a La volta buona i dettagli del suo primo matrimonio celebrato nel 1991, un legame nato da un profondo dolore personale e conclusosi dopo un lunghissimo iter per la nullità ecclesiastica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Samantha De Grenet: “Mi sposai a 20 anni per un lutto, finì subito

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