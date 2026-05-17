Dopo i recenti fatti di Modena, il presidente della Repubblica e la premier sono stati in visita nel comune emiliano e successivamente a Bologna, dove si trovano i feriti dell’incidente causato dall’uomo accusato di strage. Nel frattempo, nel dibattito pubblico sono emerse dichiarazioni di figure politiche come il ministro dell’interno, che ha chiesto di interrompere i permessi di soggiorno, e il vicepresidente del Consiglio, che ha affermato che l’individuo coinvolto è cittadino italiano.

Doppia trasferta dopo i drammatici fatti di Modena, per il capo dello Stato, Sergio Mattarella e per la premier Giorgia Meloni, che sono stati prima nel comune emiliano e poi a Bologna, negli ospedali dove sono ricoverati i feriti investiti dal 31enne Salim El Koudri, accusato di strage. Mattarella e Meloni, dopo l'atterraggio a Bologna, si sono salutati in pista, scambiando alcune parole. Poi il presidente della Repubblica e la premier, che in mattinata aveva annullato il bilaterale a Cipro per rientrare d'urgenza in Italia, si sono recati con le auto di servizio, presso l'ospedale civile di Baggiovara, dove si sono intrattenuti con l'equipe di medici che ha in cura le vittime. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Salvini: "Stop permessi di soggiorno". Tajani: "El Koudri è italiano"

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