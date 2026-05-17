Il leader di un partito politico ha elogiato pubblicamente un sindaco, definendolo tra i più competenti a livello nazionale. Durante un intervento pubblico, ha sottolineato come, in un periodo difficile, il primo cittadino abbia portato avanti con successo molte delle iniziative programmate. Il discorso si è concentrato anche sulla posizione del partito, che secondo quanto dichiarato, avrebbe come obiettivo un dato di consenso specifico. Nessun dettaglio è stato fornito circa le modalità di questa affermazione o i risultati ottenuti.

Sandro è uno dei sindaci più bravi d’Italia, in anni complicati ha realizzato gran parte del programma. La sviolinata per Parcaroli è arrivata ieri sera da Matteo Salvini, ospite di una cena elettorale della Lega nella sede estiva della Filarmonica. Arrivato a Macerata poco dopo le 21, il vicepremier e ministro dei Trasporti è stato protagonista fuori dal ristorante di un veloce punto stampa, nel corso del quale ha tessuto le lodi del sindaco uscente. "Invito i cittadini – ha detto il leader della Lega mentre Parcaroli gongolava al suo fianco – ad andare a rileggersi il programma di cinque anni fa e a vedere quanto è stato fatto: parcheggi, strade, svincoli e opere pubbliche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Salvini spinge Parcaroli: "Tra i sindaci più bravi d’Italia. Lega in crisi? Obiettivo 20%"

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