Un uomo di 31 anni, con origini italo-marocchine, è stato coinvolto in un episodio grave a Modena. Durante l’interrogatorio, ha spiegato di aver compiuto il suo gesto in conseguenza di un senso di emarginazione. In un colloquio con le forze dell’ordine, ha pronunciato parole che indicano un forte risentimento nei confronti della società. Le autorità continuano a raccogliere elementi per chiarire le motivazioni e i dettagli dell’accaduto.

Salim El Koudri, il 31enne italo-marocchino autore della strage di Modena, ha spiegato agli inquirenti di aver agito per un profondo senso di emarginazione. La sua motivazione, come riporta ilMessaggero, è: " Sono bullizzato, emarginato e vivo in un paese di razzisti ". Non emergono al momento elementi di radicalizzazione religiosa o islamica. El Koudri non risulta un musulmano radicalizzato. Il gesto appare invece legato a un grave disagio psichiatrico e sociale. Affetto da disturbo schizoide di personalità, era seguito dal Centro di salute mentale di Castelfranco Emilia fino al 2024, poi aveva interrotto le visite. Gli inquirenti stanno ricostruendo la sua storia clinica per verificare eventuali sottovalutazioni del suo stato mentale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Salim El Koudri, le parole choc ai poliziotti per spiegare il suo gesto: "Paese di razzisti"

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#Modena Salim El Koudri si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di ieri sera. Il 31enne è stato sottoposto a fermo per strage e lesioni aggravate. A inizio settimana il provvedimento sarà sottoposto a convalida. x.com

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