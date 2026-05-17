Salah criticato dall’esperto per il suo post sui social media sul Liverpool

Un esperto ha criticato Mohamed Salah dopo un suo post sui social media indirizzato al Liverpool. L'attaccante egiziano aveva chiesto pubblicamente alla società di ritrovare la propria identità. Secondo il commentatore, Salah non è il tipo che si esprime senza un motivo preciso, e le sue parole sono state interpretate come una richiesta di chiarimenti o di cambiamenti all’interno del club. La sua comunicazione ha suscitato reazioni tra tifosi e analisti, alimentando discussioni sulla situazione attuale della squadra.

Sito inglese: Mohamed Salah non è mai stato il tipo che parla senza scopo, quindi quando ha chiesto pubblicamente al Liverpool di riscoprire la sua vecchia identità, la gente se ne sarebbe sempre accorta. Dopo la dannosa sconfitta per 4-2 del Liverpool contro l’Aston Villa, Salah ha lanciato un messaggio forte sugli standard, sull’intensità e sulla necessità che il club ritorni allo stile che un tempo lo faceva temere in tutta Europa. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Il Liverpool sta concludendo una stagione profondamente frustrante. Sono quinti in Premier League con 59 punti, dietro all’Aston Villa, e le loro speranze di assicurarsi la Champions League sono appese a un filo in vista della partita finale contro il Brentford. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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