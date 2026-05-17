Sala gremita per accogliere Onorato

Una sala piena ha accolto l'evento organizzato da Progetto Civico Italia, dedicato alla candidatura a sindaca di Angelica Malvatani. La manifestazione si è svolta nella sede di via Crollalanza, La Fermanella, e ha visto la partecipazione dell’assessore ai grandi eventi del Comune di Roma, Alessandro Onorato. L’iniziativa ha attirato un pubblico numeroso, con interventi e discorsi legati alla campagna elettorale.

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Una sala de La Fermanella (in via Crollalanza) gremita ha accolto l’evento promosso da Progetto Civico Italia a sostegno della candidata sindaca Angelica Malvatani cui è intervenuto anche Alessandro Onorato, assessore ai grandi eventi del Comune di Roma. Una iniziativa elettorale sì, ma anche una occasione per guardare il ruolo del civismo moderno. Non per niente, Francesco Trasatti (La città che vogliamo e referente regionale del movimento nazionale) ha tenuto a precisare che "Civismo non è opportunismo. Non è cinismo", facendo un netto distinguo tra il percorso che sta portando avanti la Malvatani in questa campagna elettorale e quello di altre realtà locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sala gremita per accogliere. Onorato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Referendum giustizia, sala gremita a San Nicolò per le ragioni del SìAl Centro Culturale di San Nicolò si è svolta una partecipata serata di approfondimento sul referendum per la riforma della giustizia in programma il... Sala gremita a Telese Terme per il forum del Rotary sulla riforma costituzionaleUna partecipazione che ha superato ogni aspettativa quella registrata giovedì 5 marzo per il convegno “Verso il referendum costituzionale. Coppa Davis, la piazza gremita per accogliere la squadra azzurra a BolognaUn'ovazione per l'Italia, ma anche tanti applausi per le altre sette squadre nazionali che da martedì si affronteranno nelle Final 8 della Coppa Davis a Bologna. Ieri il 'green carpet' in piazza ... rainews.it Back to life, sala gremita all'Odeon di Ascoli per Giovanni Allevi e il suo docufilm: La malattia mi ha catapultato in una dimensione dove c’è poesiaASCOLI - Una sala gremita ha salutato all’Odeon di Ascoli la presentazione del docufilm Back to life, lavoro incentrato sul recente percorso vissuto dal maestro Giovanni Allevi. Un lavoro costituito ... corriereadriatico.it