Questa sera, domenica 17 maggio, torna Fabio Fazio con un nuovo episodio di Che Tempo Che Fa, trasmesso in diretta a partire dalle 19. Tra gli ospiti ci sarà Sal Da Vinci, che ha recentemente partecipato all’Eurovision Song Contest. La puntata prevede interviste, musica dal vivo e approfondimenti su vari argomenti di attualità. L’appuntamento porta Fazio nuovamente in televisione dopo alcune settimane di pausa, confermando la sua presenza nel palinsesto domenicale.

Fabio Fazio torna questa sera, domenica 17 maggio, con un nuovo appuntamento di Che Tempo Che Fa, in onda in diretta dalle 19.30 sul Nove con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Anticipazioni e ospiti del 17 maggio 2026. Nella puntata di stasera, in esclusiva, sarà ospite il senatore statunitense Bernie Sanders, in Italia per presentare il suo nuovo saggio Contro l’oligarchia. Senatore del Congresso USA dal 2007, è considerato uno dei leader più autorevoli della corrente a sinistra del Partito Democratico e, dopo l’elezione di Trump nel 2024, è diventato uno dei più duri oppositori dell’attuale presidente, lanciando in particolare una serie di eventi in tutti gli Stati Uniti raccolti sotto il nome di Fighting Oligarchy Tour. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Sal Da Vinci dall’Eurovision a Che Tempo Che Fa

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SAL DA VINCI arriva allEUROVISION: SENTITE cosa gli URLANO

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