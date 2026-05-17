Sabato notte ' alcolico' raffica di interventi | quattro persone trasportate in ospedale

Sabato notte è stata caratterizzata da diversi interventi del personale della Croce Gialla, che ha trasportato quattro persone in ospedale. L’evento si è svolto in un periodo di maggiore afflusso di persone, con diversi episodi legati all’assunzione di alcol. Non sono stati segnalati altri dettagli sulle cause o sulle condizioni delle persone coinvolte. La situazione si è conclusa con le operazioni di soccorso e il trasferimento in strutture sanitarie.

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