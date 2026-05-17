L’ex giocatore e allenatore ha espresso dure critiche nei confronti della Juventus, affermando che non qualificarsi per la Champions League rappresenterebbe un fallimento sia dal punto di vista sportivo che economico. La sua opinione è stata condivisa attraverso un video pubblicato sul suo canale YouTube, dove ha commentato la situazione attuale del club e le conseguenze di un’eventuale esclusione dalla massima competizione europea. Non sono state fornite altre analisi o dettagli aggiuntivi nel suo intervento.

di Francesco Spagnolo Sabatini sul proprio canale Youtube si è scatenato contro la Juve parlando di un fallimento sportivo ed economico in caso di mancata Champions. Il crollo della Juventus contro la Fiorentina ha lasciato profonde ferite nell’ambiente bianconero, aprendo la strada a riflessioni amare sul futuro del club. T ra le voci più autorevoli che si sono espresse sulla crisi della Vecchia Signora spicca quella del giornalista Sandro Sabatini, che ha voluto approfondire la situazione senza cadere in facili trionfalismi o polemiche sterili. Attraverso un video pubblicato sul proprio canale Youtube, l’opinionista ha esaminato il momento delicato della squadra torinese, che rischia seriamente di rimanere esclusa dalla massima competizione europea. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sabatini duro sulla Juve: «Mancare la Champions sarebbe un fallimento sportivo ed economico»

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