Ruud pizzica gli italiani | Nel tennis siete i migliori ma nel calcio
Dopo aver perso in finale agli Internazionali d’Italia contro Sinner, Casper Ruud ha lasciato Roma con un sorriso e alcune parole rivolte agli italiani. Nel corso dell'incontro, il tennista norvegese ha commentato che nel tennis gli italiani sono i migliori, ma nel calcio… La sua presenza nel torneo è durata fino alla partita decisiva, che ha concluso la sua partecipazione all’evento. La finale si è svolta sui campi romani, attirando l’attenzione di molti appassionati di tennis.
Nonostante la sconfitta in finale agli Internazionali d'Italia contro Sinner, l'avventura a Roma di Casper Ruud si chiude con una battuta e tanti sorrisi. "Nel tennis siete i migliori, ma so che nel calcio non è un bel periodo", ha scherzato il norvegese, pizzicando il pubblico italiano, che lo ha salutato con un lungo applauso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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