Ruud pizzica gli italiani | Nel tennis siete i migliori ma nel calcio

Dopo aver perso in finale agli Internazionali d’Italia contro Sinner, Casper Ruud ha lasciato Roma con un sorriso e alcune parole rivolte agli italiani. Nel corso dell'incontro, il tennista norvegese ha commentato che nel tennis gli italiani sono i migliori, ma nel calcio… La sua presenza nel torneo è durata fino alla partita decisiva, che ha concluso la sua partecipazione all’evento. La finale si è svolta sui campi romani, attirando l’attenzione di molti appassionati di tennis.

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