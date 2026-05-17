Nel match di rugby tra Venjulia e Silea, la squadra di casa ha vinto con il punteggio di 35-32. Dopo essere partita in svantaggio, il Venjulia ha segnato più punti nella seconda metà della partita, riuscendo a ribaltare il risultato. Tra i giocatori che hanno contribuito alla vittoria ci sono stati alcuni con più mete e calci decisivi, determinando il risultato finale. La partita si è svolta nel rispetto delle regole e ha visto una forte presenza di pubblico sugli spalti.

? Domande chiave Come ha fatto il Venjulia a ribaltare il risultato nella ripresa?. Chi sono i giocatori che hanno deciso il match contro il Silea?. Cosa deve fare la squadra domenica per ottenere la promozione diretta?. Perché una sconfitta contro il Montebelluna costringerebbe il club allo spareggio?.? In Breve Vittoria ottenuta al campo Ervatti di Prosecco con la presenza del sindaco Dipiazza. Mister Kelemenic loda Ferrarese, Ciusa, Fracassi e Zornada per la gestione del match. Precedente vittoria contro il Patavium l'8 aprile con punteggio di 81 a 12. Prossima sfida decisiva contro il Montebelluna per la promozione diretta in Serie B. Il Venjulia Rugby Trieste ha ottenuto una vittoria fondamentale per 35 a 32 contro il Silea al campo Ervatti di Prosecco, aprendosi concretamente alla possibilità di accedere alla serie B. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rugby: il Venjulia batte il Silea 35-32 e punta alla Serie B

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